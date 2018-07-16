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Самым эффективным депутатом Верховной Рады стала Ирина Луценко — исследование
Среди народных депутатов наиболее успешной стала парламентарий от БПП и представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко.
Об этом сообщил Институт публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ) по результатам анализа законодательной активности Верховной Рады в течение VIII сессии, которая началась 6 февраля и в завершилась 13 июля 2018 года.
В активе Ирины Луценко 4 законопроекта, где она была первым автором и 8, где она была соавтором. Согласно методологии анализа, в расчет брались только законопроекты, которые были приняты в течение последней сессии. Каждый парламентарий получал по 2 балла за каждый принятый ВР законопроект, где он был первым автором и по 1 баллу за каждый законопроект, где он был соавтором.
В первую десятку самых эффективных законодателей вошли 7 народных депутатов из фракции БПП, 2 из «Народного Фронта» и по одному из фракций Радикальной партии Ляшко и «Возрождение».
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