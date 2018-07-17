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Мороженое: новые тренды от знаменитого итальянского кулинара

8:00 17 июля 2018   48
Мороженое: новые тренды от знаменитого итальянского кулинара
Инф. «ФАКТОВ»

Разновидностей мороженого сегодня огромное количество. Но то, которое создает итальянский кулинар Гаэтано Сгрои, — особое. Ведь он — один из законодателей моды в мировой ресторанной индустрии.

О том, какие холодные лакомства в тренде нынешним летом и как их легко можно приготовить дома, «ФАКТАМ» рассказал знаменитый итальянский кулинар Гаэтано Сгрои.

Фото Ольги Сметанской, «ФАКТЫ»

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