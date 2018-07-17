Ученые узнали жестокую правду о процессе старения

Здоровье

Попытки ученых остановить старение с помощью очистки организма от потенциальных раковых и «престарелых» клеток обречены на провал. К такому выводу пришли американские математики. Их статья опубликована в специализированном журнале PNAS, пишет Hi-News.ru.

Cообщается, ученые построили компьютерную модель, которая имитирует человеческий организм и состоит из огромного количества связанных друг с другом клеток. Постепенно клетки теряли свою жизнеспособность из-за внутреннего устаревания, а также утраты связей между ними.

Опыт ученых показал, что избежать всего этого можно только путем «неподчинения» клеток общим правилам, а также «конкуренции» между ними, в рамках которой более слабые клетки замещаются новыми. Тем не менее, несмотря на стройность данной концепции, даже такое замещение приводит к неудаче.

Так, усилившаяся конкуренция ведет не только к замещению одних клеток другими, но и к ухудшению взаимодействия между ними. Кроме того, при снижении уровня «сотрудничества» ниже определенной отметки растет риск онкологических заболеваний: происходит бесконтрольное размножение клеток, которое в итоге полностью уничтожает весь организм.

Математики признались, что рассмотрели и другие варианты, при которых возможно замещение одних клеток другими. Тем не менее в этих случаях старение не замедлялось, а ускорялось.

Авторы научной работы полагают, что все это может перечеркнуть усилия науки в борьбе со старением. Между тем они надеются, что одновременная очистка организма от «дряхлых» клеток и эффективное противодействие раку теоретически могут принести пользу в деле продления жизни человека.

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