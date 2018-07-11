17 июля 2018

Эта прекрасная работа много лет простояла у меня в редакторском кабинете, неизменно обращая на себя внимание коллег и посетителей. Тонкий задумчивый образ, выразительные черты лица героя, живой цветок в его опущенной руке — все это наводило на размышления, не всегда, кстати, связанные с темой, обозначенной в названии композиции.

Эту изящную статуэтку я привез из одной из поездок в шумный итальянский город Неаполь. Выставленная на продажу на лестничных ступенях ''блошиного рынка'' интеллигентной бабушкой (знаете, таким себе ''божьим одуванчиком'' в скромном платье и модной в начале прошлого века шляпке), работа привлекла мое внимание неприкрытой грустью, которая явно контрастировала с ярмарочным шумом центра громкого южного города. Лишь гораздо позже мне показалось, что я понял, о чем она, эта грусть…

Кстати, на днях выставил в своей хронике короткое видео, в котором кто-то мудрый приводил примеры того, как многие великие люди путь к своим знаменитым открытиям и прочим достижениям в искусстве, науке и бизнесе начинали в возрасте, который принято считать преклонным. Эти примеры свидетельствовали о том, что преклонным следует считать не возраст, обозначенный паспортными данными человека, а тот жизненный рубеж, когда человек опускает руки, смирившись с тем, что большего достичь ему уже не удастся. Никогда.

Позволю себе поделиться с вами одной историей, которая, как мне кажется, несколько созвучна и с этим произведением, и с упомянутым только что видеосюжетом. Пришел ученик к своему учителю через много лет после их последней встречи. Причем, пришел с претензией и упреками, сдержать которые в себе уже не мог:

— Как же так, учитель, много лет назад ты говорил мне о том, что если я не буду гнаться за богатством, а буду работать, не покладая рук, оно само придет ко мне. Если я не буду увиваться за красивыми женщинами, они сами найдут меня… И вот прошло уже несколько десятилетий, а у меня нет ни того, ни другого. Выходит, все это время было потрачено мною впустую… Твои советы разрушили мою несчастную жизнь.

Учитель с грустью посмотрел на потерявшего всякую веру в себя ученика и грустно заметил:

— А знаешь, ведь к тебе все это приходило — и богатства, и красивые женщины. Но ты столь часто оглядывался назад, постоянно проверяя, следуют ли они уже за тобою, что просто не успевал рассмотреть их, идущих впереди, перед твоим же носом…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. И умения подмечать то, что не приходит само собой, что не дается просто так, но чего можно добиться своим упорным трудом и своими талантами в любом возрасте. Абсолютно в любом.