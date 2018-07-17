"Днепроазот" назвал условие для возобновления работы

Украина

Единственный производитель жидкого хлора в Украине компания «Днепроазот» готова возобновить работу, при условии повышения цен на продукцию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

В компании заявляют, что в связи со значительным подорожанием энергоресурсов, в частности природного газа, производство аммиака и карбамида на АО «Днепоразот» стало экономически невыгодным, предприятие было остановлено полностью. В том числе остановила свою работу хлорная группа цехов, объем производства которой составляет лишь 10% от общего объема.

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«Оборудование по производству хлора находится в рабочем состоянии и готово к использованию и возобновлению производства в любой момент», — сказано в сообщении.

При этом условием для восстановления работы хлорной группы цехов в АО «Днепоразот» считают повышение цен на производимую продукцию, заявили на предприятии.

«Новая цена на хлор, которую предлагает установить предприятие, соответствует среднерыночной в 2018 году из расчета за 1 тонну хлора, согласно информации на сайте ProZorro», — отмечается в сообщении.

Также в компании сообщили, что экономическое обоснование необходимости повышения цен 02.07.2018 направлено в Антимонопольный комитет Украины и находится на рассмотрении уже две недели.

«Администрация АО „Днепроазот“ готова уже сейчас заключить прямые контракты (без предприятий-посредников) на поставку жидкого хлора. Данные контракты вступят в силу сразу же после получения разъяснений от АМКУ»,— заявили в компании.

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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», запасы питьевой воды, сладких напитков и пива могут закончиться в течение ближайших дней. Украинские производители напитков опасаются остановки производства. Причина — дефицит соляной кислоты. В середине июня остановился «Днепроазот» — единственный в Украине поставщик соляной кислоты для водоподготовки в производстве напитков. Поэтому теперь все зависит только от умения руководителей предприятий договариваться.