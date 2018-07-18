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Происшествия

Украинцев шокировало избиение людей в автобусе на популярном курорте под Одессой (видео)

9:25 18 июля 2018   569
кулак
Инф. «ФАКТОВ»

В маршрутке города Черноморска Одесской области агрессивный мужчина жестоко избил пассажиров. На видео, снятом украдкой и позже выложенном в интернет, видно, как разъяренный дебошир наносит удары по голове женщине, а сидящего рядом мужчину пытается вытянуть из салона. Ни водитель, ни другие пассажиры не сделали ни единой попытки пресечь конфликт.

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После того, как видео оказалось в сети, полиция Черноморска начала расследование. Выяснилось, что инцидент случился еще 12 июля. Личность дебошира установлена, выясняется его место пребывания. Об этом сообщила полиция Одесской области.

Правоохранители уточнили, что пострадавшая женщина об инциденте рассказала, но писать заявление в полицию отказалась. Водитель маршрутки и пассажиры-свидетели также были опрошены.

Напомним, в прошлом месяце в Киеве женщина-водитель автобуса избила велосипедиста и пыталась отбиться от полиции.

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