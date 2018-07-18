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Мир

Кораблекрушение близ Кипра: погибли 19 человек

19:29 18 июля 2018   66
Судно с нелегалами
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В среду, 18 июля, у побережья турецкой части Кипра затонуло судно, на борту которого находились не менее 160 нелегалов. Спасательную операцию проводила береговая охрана Турции.

Найдены живыми 103 человека. Подтверждена гибель 19 мигрантов. Не менее 25 человек числятся пока пропавшими без вести.

Спасенных доставили в турецкую провинцию Мерсин. Только одного из них пришлось госпитализировать на Кипре в городе Кириния.

Сообщается, что подавляющее большинство нелегалов, находившихся на затонувшем судне — граждане Сирии.

Судно, переправлявшее мигрантов, ходило под флагом Панамы. Оно зарегистрировано как коммерческое.

По данным ООН, с начала 2018 года в Средиземном море погибли уже более 1 400 нелегальных мигрантов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Италии начато расследование по факту гибели 26 девушек из Нигерии.

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