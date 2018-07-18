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Нельзя сидеть и ждать: Бабченко дал радикальный совет Украине по борьбе с Путиным
Запад хочет «пересидеть в своей норке» тревожные времена — и сложно его за это винить. Об этом пишет на своей странице в Facebook известный российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко.
«Но норка Украины совсем не так глубока, как, скажем, у Британии. Меньше трехсот километров от границы до столицы. И, мне кажется, что при таком раскладе исключать вариант, что все действительно может пойти плохо, слишком оптимистично. Пойдет или не пойдет — еще не факт. Но если пойдет — лучше быть к этому готовым», — пишет он.
Бабченко уверен, что Украине надо становиться сильной. И при этом не надеяться на профессиональную армию по стандартам НАТО.
По его мнению, Европа и НАТО перешли на контрактные армии по той причине, что участвуют в основном в локальных точечных конфликтах «где-то за океаном». Именно для них мобильная профессиональная компактная армия является идеальной.
«Но если вы, скажем, Израиль, над которым нависает отлично вооруженный агрессивный втрое превосходящий по численности населения и вдесятеро по мобилизационной мощности сосед, у вас нет другого способа, кроме как строить Цахал»,— пишет он.
Со всеобщим призывом: даже женщин, на три года. А также создание института рекрутерства, проведение каждый год сборов, 20% налога на армию — с каждого, навсегда.
Все это нужно не для того, чтобы победить в войне — как раз для того, чтобы не воевать. Чтобы при первом взгляде на страну у каждого «гопника-террориста» возникала мысль — не надо лезть к этим ребяткам, накостыляют.
«Потому что нельзя в таких условиях, когда миропорядок, сложившийся в сорок пятом году, перестает существовать и по всему миру начинается разброд и шатание, зависеть ни от кого. Нельзя сидеть и ждать, начнет очередной Трамп или очередной Макрон с Путиным в десны целоваться, или нет. Свое надо строить», — рекомендует известный публицист.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России сделали тревожный прогноз из-за слов Шойгу об Украине и заявили о том, что война возможна.
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