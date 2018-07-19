В аннексированном Крыму поместили в психушку проукраинского блогера, — Денисова

Украина

В Крыму принудительно госпитализировали в психиатрическую больницу журналиста и блогера Наримана Мемедеминова, задержанного в марте после обысков в его доме в Симферополе. Как сообщила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, крымчанин содержится в Крымской республиканской психиатрической больнице № 1.

По словам омбудсмена, она направила советнику президента России Михаилу Федотову и к руководителю рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ с просьбой срочно проинформировать об основаниях принудительной госпитализации, а также о том, какие меры к нему применялись.

Омбудсмен опубликовала копию своего обращения.

Обыск у Наримана Мемедеминова, проживающего в селе Хохловка под Бахчисараем, прошел 22 марта, а на следующий день Киевский районный «суд» Симферополя арестовал блогера на два месяца. По мнению адвоката, факт вывоза мужчины из СИЗО для проведения психиатрической экспертизы свидетельствует о классификации этого дела, как политического.

Напомним, в России хотели поместить в психиатрическую клинику и режиссера Олега Сенцова.