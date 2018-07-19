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В аннексированном Крыму поместили в психушку проукраинского блогера, — Денисова
В Крыму принудительно госпитализировали в психиатрическую больницу журналиста и блогера Наримана Мемедеминова, задержанного в марте после обысков в его доме в Симферополе. Как сообщила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, крымчанин содержится в Крымской республиканской психиатрической больнице № 1.
По словам омбудсмена, она направила советнику президента России Михаилу Федотову и к руководителю рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ с просьбой срочно проинформировать об основаниях принудительной госпитализации, а также о том, какие меры к нему применялись.
Омбудсмен опубликовала копию своего обращения.
Обыск у Наримана Мемедеминова, проживающего в селе Хохловка под Бахчисараем, прошел 22 марта, а на следующий день Киевский районный «суд» Симферополя арестовал блогера на два месяца. По мнению адвоката, факт вывоза мужчины из СИЗО для проведения психиатрической экспертизы свидетельствует о классификации этого дела, как политического.
Напомним, в России хотели поместить в психиатрическую клинику и режиссера Олега Сенцова.
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“ — Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...”