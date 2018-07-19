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Визит мировой кинозвезды в Одессу начался с приключений
Поздно вечером 18 июля в Одессу прибыла известная британская актриса, обладательница «Золотого глобуса» и кавалер ордена Почетного легиона Жаклин Биссет. Она станет специальным гостем ІХ Одесского международного кинофестиваля.
Как сообщают организаторы мероприятия, Жаклин Биссет проведет встречу с кинематографистами, примет участие в деловой встрече инвесторов, а также в торжественной церемонии закрытия фестиваля
Пребывание кинодивы в Украине началось с неприятностей. Помимо того, что задержался авиарейс, еще «пропал» багаж. В настоящее время принимающая сторона старается сгладить все «шероховатости», а главное — заботится о комфортном пребывании специальной гостьи.
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«Все остальное — по утвержденному плану, — констатируют организаторы фестиваля. — Мы решили отметить эту замечательную актрису статуэткой „Золотой Дюк“ — за вклад в киноискусство. Жаклин Биссет сыграла более 90 ролей в кино, дебютировав в 20 лет в фильме „Ловкость … и как ее приобрести“ (1965) Ричарда Лестера. В 2013 году она получила приз Голливудской ассоциации иностранной прессы за роль в телевизионной драме „Танцы на грани“ режиссера Стивена Полякоффа».
Жаклин Биссет — крестная мать голливудской «звезды» Анджелины Джоли.
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