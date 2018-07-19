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Происшествия

В Киеве большое дерево упало прямо на оживленную дорогу

14:11 19 июля 2018   293
Дерево упало на дорогу
Инф. «ФАКТОВ»

На улице Скляренко на три полосы дороги упало дерево. Об этом сообщает на своей странице в Facebook «Киев оперативный».

Уточняется, что инцидент произошел неподалеку от перекрестка улиц Скляренко и Стеценко.

«К счастью, пострадавших нет, но есть пробка»,— говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в центре Киева дерево привалило три автомобиля.

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