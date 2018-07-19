Происшествия

В Киеве большое дерево упало прямо на оживленную дорогу

На улице Скляренко на три полосы дороги упало дерево. Об этом сообщает на своей странице в Facebook «Киев оперативный».

Уточняется, что инцидент произошел неподалеку от перекрестка улиц Скляренко и Стеценко.

«К счастью, пострадавших нет, но есть пробка»,— говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в центре Киева дерево привалило три автомобиля.