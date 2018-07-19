- 15:20 Facebook признал вмешательство россиян в выборы президента США
- 15:17 Ехал за пенсией: на Донбассе задержали боевика «ДНР»
- 15:10 Известная ведущая удивила фигурой после вторых родов
- 15:00 Состояние ухудшилось: адвокат Сенцова сделал новое заявление по голодовке украинца в российской тюрьме
- 14:57 «Мокрому дождь не страшен»: российский политик интересно высказался о санкциях РФ против Украины
- 14:56 Десять лет тюрьмы: известный адвокат трижды выстрелил в жену из дробовика
- 14:52 Ажиотаж вокруг «педофила» на детской площадке под Киевом: полиция рассказала всю правду
- 14:43 Усик — Гассиев: прогнозы букмекеров на исторический бой
- 14:40 Силовики нагрянули в офис запрещенной Компартии Украины
- 14:35 ЧМ-2018: стало известно, получит ли изгнанный из сборной Хорватии Калинич медаль
В Киеве большое дерево упало прямо на оживленную дорогу
На улице Скляренко на три полосы дороги упало дерево. Об этом сообщает на своей странице в Facebook «Киев оперативный».
Уточняется, что инцидент произошел неподалеку от перекрестка улиц Скляренко и Стеценко.
«К счастью, пострадавших нет, но есть пробка»,— говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в центре Киева дерево привалило три автомобиля.
влажность:
давление:
ветер:
“ Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз! ”