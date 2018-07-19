Силовики нагрянули в офис запрещенной Компартии Украины

Происшествия

В офис ЦК Компартии Украины вошли вооруженные автоматами люди. Представившиеся сотрудниками киберполиции правоохранители попытались обыскать помещение. Но лидер КПУ Петр Симоненко уговорил их обождать.

«Пока ждем адвокатов, для меня непонятно, на каком основании киберполиция ворвалась в офис официально действующей партии, не называя уголовной квалификации дела», — передает слова Симоненко пресс-служба КПУ.

— Действительно, в офисе КПУ проводятся следственные действия, — подтвердила «ФАКТАМ» пресс-секретарь департамента киберполиции Юлия Квитко. Более подробную информацию она пообещала предоставить позже.

Сайт Компартии в настоящее время не работает.

Не так давно обыски у коммунистов проводила СБУ — в рамках уголовного расследования по факту госизмены и действий, направленных на захват государственной власти. Накануне 9 мая в офисах КПУ были изъяты агитационные материалы, которые, по информации спецслужбы, должны были распространяться в День Победы. СБУ заявила, что это было частью механизма по дестабилизации обстановки в Украине, действующего по заказу российских кураторов проплаченных акций протеста.

Читайте также: «Гранатомет не доверили»: во время обысков у Симоненко нашли пистолет

Напомним, КПУ сейчас находится в «подвешенном» состоянии. В 2015 году Окружной админсуд Киева запретил ее деятельность по иску Минюста. Рассмотрение апелляции коммунистов приостановлено до вынесения Конституционным судом решения о конституционности запрета коммунистической символики. А Высший админсуд отказал КПУ в кассации по выводу Минюста о несоответствии КПУ закону «О декоммунизации».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», воры обчистили апартаменты бывшей супруги Петра Симоненко Светланы.

Фото департамента киберполиции