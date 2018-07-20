Где в столице из-за ремонта дорог ограничат движение

Общество

С 23.00 19 июля (и до завершения работ) на столичном проспекте Правды (участок между улицами Гречко и Газопроводной) ограничат движение.

Ограничение также действует на улице Теремковской: до 12.00 20 июля и с 18.00 21 июля до 12.00 22 июля. Работы возможны при благоприятной погоде.

«Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с дорожными работами.

Кроме того, в коммунальной корпорации предупреждают, что в конце июля приступят к долгожданной реконструкции (ее планируют закончить в 2019 году) улицы Туполева, которую сделают четырехполосной. Также вскоре начнется капитальный ремонт улиц Леонтовича (планируют завершить до конца лета) и Рейтарской.

Напомним, что до 7 августа частично ограничено движение транспорта по Южному мосту. Ограничение, связанное с ремонтом деформационных швов на путепроводе, действует на эстакадном выезде на Южный мостовой переход со Столичного шоссе — во второй полосе движения и на эстакадном выезде на Южный мостовой переход с Надднепрянского шоссе — в первой полосе движения.

До конца лета из-за ремонта прогонового строения на мосту имени Патона частично ограничено движение в первой полосе в направлении с левого на правый берег реки.

По данным «Киевавтодора», уже отремонтированы как основные магистрали, так и небольшие улицы: Владимирская, переулок Рыльского, Андреевский спуск, Парковая-Сырецкая, Уссурийская, путепровод на Одесской площади, развязка на пересечении проспекта Курбаса и улицы Гната Юры, другие объекты.

Продолжаются работы на улицах Ярославов Вал, Заболотного, Алматинской, Семьи Кульженко, проспекте Палладина, на подъезде к проспекту Бажана (развязки около метро «Осокорки», «Позняки» и «Харьковская»), Набережном шоссе. До конца лета продлится ремонт улиц Назаровской и Генерала Родимцева. Ремонтируются также путепроводы на улицах Кирилловской и Олены Телиги, Алматинской, на пересечении проспекта Космонавта Комарова и бульвара Вацлава Гавела.

Тем временем «Киевпасстранс» в ночь на 20 июля (с 00.30 до 05.20) меняет маршрут трамвая № 33К (в связи с ремонтом путей на улице Закревского): трамваи будут курсировать по схеме «улица Усенко — бульвар Перова». Последние отправления: от улицы Павла Усенко — в 23.56, от улицы Сабурова — в 00.40.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Конституционный суд признал незаконным урезание льгот чернобыльцам.