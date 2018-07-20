Украина

Появилось фото боевика из России, взятого в плен на Донбассе (фото)

В сети появилось фото гражданина РФ, воевавшего за «ДНР» и попавшего в плен к украинским военным в ночь с 18 на 19 июля. Его в Facebook опубликовала блогер Виктория Руденко, которая первой сообщила о пленении.

По ее информации, боевику оказали медицинскую помощь и будут готовить к обмену.

Напомним, в результате столкновения вражеской ДРГ с бойцами ООС трое боевиков погибли, а один, получив ранение, сдался.