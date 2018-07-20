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Появилось фото боевика из России, взятого в плен на Донбассе (фото)
В сети появилось фото гражданина РФ, воевавшего за «ДНР» и попавшего в плен к украинским военным в ночь с 18 на 19 июля. Его в Facebook опубликовала блогер Виктория Руденко, которая первой сообщила о пленении.
По ее информации, боевику оказали медицинскую помощь и будут готовить к обмену.
Напомним, в результате столкновения вражеской ДРГ с бойцами ООС трое боевиков погибли, а один, получив ранение, сдался.
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“ Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли. ”