Страшное ДТП на трассе Киев – Чоп: стало известно о состоянии пострадавших (фото)

Происшествия

«ФАКТАМ» стало известно, что двое детей, пострадавших в результате столкновения микроавтобуса Mercedes с фурой DAF, сейчас находятся в реанимации Житомирской детской областной больницы. Врачи оценивают их состояние как очень тяжелое и прилагают все усилия к спасению жизней.

Также в тяжелом состоянии находятся еще четверо пассажиров маршрутки, которые были доставлены в Житомирскую областную больницу. Остальные пассажиры Mercedes сейчас находятся в житомирской городской больнице № 1 и житомирской районной больнице.

В пресс-службе Житомирского областного главка Нацполиции Украины «ФАКТАМ» сообщили детали о некоторых пострадавших в результате ДТП. Среди них: 11-летняя жительница села Гульск Новоград-Волынского района, мальчик на вид лет 13, 25-летняя жительница Ружинского района Житомирщины, 55-летняя жительница Новоград-Волынского и житель Коростеня. «За более подробной информацией о погибших и пострадавших в результате ДТП на трассе Киев — Чоп родные могут обращаться по телефону 0(412) 40−73−73», — добавили в полиции.

В свою очередь губернатор Житомирщины Игорь Гундич на своей страничке в Facebook написал номера телефонов больниц, куда были доставлены пострадавшие:

Житомирская областная больница — 0(412) 43−87−52;

Детская областная больница — 0(412) 34−44−81;

городская больница № 1 — 0(412) 34−05−21, 55−49−66;

житомирская районная больница — 0(412) 34−14−43.

Глава Житомирщины и его коллега на Ровенщине Алексей Муляренко сообщили, что 21 июля в областях будет объявлен траур по погибшим в результате ДТП.

Расследованием причин ДТП займется правительственная комиссия.

Очевидцы сообщают, что на трассе Киев — Чоп в сторону Житомира образовалась пробка длиной три километра. И начался ливень.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Николаевщине в результате жуткого ДТП на трассе Одесса — Киев погибло пять граждан Беларуси.

Фото со страницы начальника Житомирского областного главка Нацполиции Украины Вячеслава Печененко в Facebook

Фото dtp.kiev.ua