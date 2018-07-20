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Страшное ДТП на трассе Киев – Чоп: стало известно о состоянии пострадавших (фото)
«ФАКТАМ» стало известно, что двое детей, пострадавших в результате столкновения микроавтобуса Mercedes с фурой DAF, сейчас находятся в реанимации Житомирской детской областной больницы. Врачи оценивают их состояние как очень тяжелое и прилагают все усилия к спасению жизней.
Также в тяжелом состоянии находятся еще четверо пассажиров маршрутки, которые были доставлены в Житомирскую областную больницу. Остальные пассажиры Mercedes сейчас находятся в житомирской городской больнице № 1 и житомирской районной больнице.
В пресс-службе Житомирского областного главка Нацполиции Украины «ФАКТАМ» сообщили детали о некоторых пострадавших в результате ДТП. Среди них: 11-летняя жительница села Гульск Новоград-Волынского района, мальчик на вид лет 13, 25-летняя жительница Ружинского района Житомирщины, 55-летняя жительница Новоград-Волынского и житель Коростеня. «За более подробной информацией о погибших и пострадавших в результате ДТП на трассе Киев — Чоп родные могут обращаться по телефону 0(412) 40−73−73», — добавили в полиции.
В свою очередь губернатор Житомирщины Игорь Гундич на своей страничке в Facebook написал номера телефонов больниц, куда были доставлены пострадавшие:
- Житомирская областная больница — 0(412) 43−87−52;
- Детская областная больница — 0(412) 34−44−81;
- городская больница № 1 — 0(412) 34−05−21, 55−49−66;
- житомирская районная больница — 0(412) 34−14−43.
Глава Житомирщины и его коллега на Ровенщине Алексей Муляренко сообщили, что 21 июля в областях будет объявлен траур по погибшим в результате ДТП.
Расследованием причин ДТП займется правительственная комиссия.
Очевидцы сообщают, что на трассе Киев — Чоп в сторону Житомира образовалась пробка длиной три километра. И начался ливень.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Николаевщине в результате жуткого ДТП на трассе Одесса — Киев погибло пять граждан Беларуси.
Фото со страницы начальника Житомирского областного главка Нацполиции Украины Вячеслава Печененко в Facebook
Фото dtp.kiev.ua
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