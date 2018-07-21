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Наш ответ на блокаду Азова: в Украине предложили ввести санкции против черноморских портов РФ (видео)

Украина выступает за введение санкций против Черноморских портов РФ из-за блокады Азовского моря. Об этом в эфире «112 Украина» сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены и к Черноморских портам РФ из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море», — отметил Омелян.

Он добавил, что россияне жестоко поплатятся за строительство Керченского моста.

«Мы видим, что санкционная волна не уменьшается, а наоборот увеличивается. Последнее рассмотрение в Конгрессе США по расширению санкционного списка и вообще возможности признания России как страны, которая спонсирует терроризм — больше, чем адекватный ответ на все бесчинства РФ. Мы видим, что уже 6 человек с ЕС, которые были причастны к построению этого моста, уже находятся под санкциями»,— добавил Омелян.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 18 июня Европейский Союз на год продлил санкции против России за аннексию Крыма в 2014 году. Кроме этого, Европейский Союз принял решение о введении индивидуальных санкций против 6 человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста. 15 мая президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, соединяющий аннексированный Крым и Краснодарский край РФ.

После этого в украинском МИД сообщили, что Украина будет работать над расширением национальных и международных санкций в отношении физических и юридических лиц, причастных к незаконному строительству мостового перехода через Керченский пролив.