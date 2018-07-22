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Усик — Гассиев: полное видео боя

2:18 22 июля 2018   196
Усик Гассиев
Инф. «ФАКТОВ»

31-летний украинец Александр Усик (15 побед, 11 из них — нокаутом) стал обладателем четырех чемпионских поясов WBC, WBO, WBA и IBF, звания абсолютного чемпиона мира и трофея Мохаммеда Али, победив в Москве на семь лет младшего, чем он, россиянина Мурата Гассиева, в зрелищном 12-раундовом поединке.

Владея преимуществом на протяжении всего боя, Усик не смог ни разу отправить соперника в нокдаун, но итоговая победа Александра практически ни у кого не вызывала сомнений. В итоге, единогласное решение судей подтвердило то, что происходило на ринге, а сам украинец, давая интервью после боя, кинул вызов британцу Тони Беллью, выступающему в следующей весовой категории — в первой тяжелой (до 90,4 кг).

Предлагаем вам посмотреть полное видео исторического боя, в котором украинский боксер одержал уверенную победу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик сделал громкое заявление о новой весовой категории и бросил вызов следующему сопернику.

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