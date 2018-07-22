Мир

Жертвой кислотной атаки в Британии стал 3-летний ребенок

В субботу, 21 июля, в городе Вустер, Британия, в результате кислотной атаки в магазине пострадал трехлетний мальчик.

Об этом сообщает ВВС.

Мальчик находится в больнице с серьезными ожогами на руке и лице.

Сообщается, что атака была преднамеренной. В связи с инцидентом был арестован 39-летний мужчина из Вулвергемптона.

Мотив нападения на данный момент неизвестен. Правоохранители работают над тем, чтобы определить детали происшествия и вещество, которое использовалось для нападения.

Отмечается, что личности нападавших помогут определить записи с камер видеонаблюдения.

Напомним, швейцарская полиция арестовала 51-летнего Франца Вроузиса, который совершил вооруженное нападение в городе Шаффхаузен. Он ворвался с бензопилой в помещение кассы медицинского страхования и ранил пять человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.