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Жертвой кислотной атаки в Британии стал 3-летний ребенок
В субботу, 21 июля, в городе Вустер, Британия, в результате кислотной атаки в магазине пострадал трехлетний мальчик.
Об этом сообщает ВВС.
Мальчик находится в больнице с серьезными ожогами на руке и лице.
Сообщается, что атака была преднамеренной. В связи с инцидентом был арестован 39-летний мужчина из Вулвергемптона.
Мотив нападения на данный момент неизвестен. Правоохранители работают над тем, чтобы определить детали происшествия и вещество, которое использовалось для нападения.
Отмечается, что личности нападавших помогут определить записи с камер видеонаблюдения.
Напомним, швейцарская полиция арестовала 51-летнего Франца Вроузиса, который совершил вооруженное нападение в городе Шаффхаузен. Он ворвался с бензопилой в помещение кассы медицинского страхования и ранил пять человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
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