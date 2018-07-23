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Украина

Оккупанты начинают судилище над Павлом Грибом

9:14 23 июля 2018   317
Павел Гриб
Инф. «ФАКТОВ»

23 июля 2018 года в 11.00 в Северо-Кавказском окружном военном суде. Ростова-на-Дону состоится первое судебное заседание (по существу) по делу украинца Павла Гриба, год назад похищенного ФСБ с территории Беларуси.

«Заседание будет открытым», — сообщил отец политзаключенного Игорь Гриб.

Напомним, что ранее Игорь Гриб сообщал об избиении сына во время этапирования в Ростов-на-Дону. «Один сильный удар в область живота может привести к разрыву вены, как следствие — внутреннее кровотечение и смерть. Никто не сможет оказать квалифицированную медицинскую помощь. Павла постоянно мучает сильная головная боль, слабость. Отсутствие лекарств только ухудшает и без того ужасное состояние здоровья», — сообщал отец политзаключенного.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», адвокат политического заключенного Павла Гриба заявил, что его подзащитный испытывает в застенках информационный голод.

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