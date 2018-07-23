- 10:03 В Раде оценили вероятность обмена Вышинского на украинских узников Кремля
- 9:54 Усик рассказал, кому посвятил победу над Гассиевым
- 9:30 Стало известно о новой попытке России сорвать независимость украинской церкви
- 9:21 Сегодня, 23 июля, на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит уролог Виктор Билык
- 9:14 Оккупанты начинают судилище над Павлом Грибом
- 8:47 Супрун сообщила, чем заменить «диабет на тарелке»
- 8:44 Небоевые потери террористов на Донбассе: трое танкистов сгорели живьем
- 8:29 Стрельба в Торонто: убийца расстрелял 14 человек и погиб
- 8:14 «Киевавтодор» назвал улицы столицы, на которых 23-24 июля ограничено движение транспорта
- 7:59 Трагедия на фестивале в Харцызске: семью убило молнией
Оккупанты начинают судилище над Павлом Грибом
23 июля 2018 года в 11.00 в Северо-Кавказском окружном военном суде. Ростова-на-Дону состоится первое судебное заседание (по существу) по делу украинца Павла Гриба, год назад похищенного ФСБ с территории Беларуси.
«Заседание будет открытым», — сообщил отец политзаключенного Игорь Гриб.
Напомним, что ранее Игорь Гриб сообщал об избиении сына во время этапирования в Ростов-на-Дону. «Один сильный удар в область живота может привести к разрыву вены, как следствие — внутреннее кровотечение и смерть. Никто не сможет оказать квалифицированную медицинскую помощь. Павла постоянно мучает сильная головная боль, слабость. Отсутствие лекарств только ухудшает и без того ужасное состояние здоровья», — сообщал отец политзаключенного.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», адвокат политического заключенного Павла Гриба заявил, что его подзащитный испытывает в застенках информационный голод.
влажность:
давление:
ветер:
“ Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли. ”