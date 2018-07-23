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Полицейские стреляли в поляка: стали известны подробности кровавой поножовщины в Киеве
В ночь на 23 июня в столичную полицию поступило сообщение от граждан о том, что в Киеве на улице Гната Хоткевича (Деснянский район) с многочисленными ножевыми ранениями обнаружено тело мужчины. Благодаря установленным в Киеве в рамках программы «Безопасная столица» камерам наблюдения правоохранителям удалось получить приметы мужчины, причастного к преступлению. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в пресс-службе столичного главка Нацполиции Украины.
«Обследуя прилегающую территорию у одного из домов по улице Двинской, полицейские увидели, как неизвестный наносит удары ножом женщине. Правоохранители сразу же вызвали „скорую“ и попытались задержать мужчину, который по приметам был похож зафиксированного камерами наблюдения злоумышленника. Однако тот оказал полицейским сопротивление и бросился с ножом на них. Поэтому старшему наряда пришлось применить табельное оружие. В результате нападавший получил ранение в ногу и был доставлен в больницу», — сказали в пресс-службе.
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Немного позже стало известно, что налетчиком оказался 29-летний гражданин Польши. Другие подробности инцидента правоохранители сейчас выясняют в рамках начатого уголовного производства сразу по трем статьям УК: «Умышленное убийство», «Покушение на убийство» и «Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве продавец шаурмы набросился на покупателей с огромным ножом.
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