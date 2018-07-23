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Самая сексуальная женщина в мире объявила о своей беременности (фото)
Американская супермодель и актриса Кейт Аптон объявила о том, что ждет первенца. Заявление о беременности 26-летняя красотка сделала накануне появления новой рекламы нижнего белья торговой марки Yamamay.
На снимках Кейт позирует в белье телесного цвета. Признаков беременности еще не видно.
А вот на вечеринке, устроенной 22 июля в Лос-Анджелесе мужским журналом Maxim в честь выхода специального номера со списком 100 самых «горячих» женщин в мире, Аптон была в облегающем платье торговой марки Temperley London, которое подчеркнуло изменения в фигуре модели.
Как уже сообщали «ФАКТЫ», Maxim назвал Аптон самой сексуальной женщиной в мире. Она возглавляет указанный рейтинг.
На вечеринке Кейт была в сопровождении своего мужа, 35-летнего бейсболиста Джастина Верландера. Напомним, они поженились в ноябре 2017 года. Свадьбу сыграли в Тоскане (Италия).
влажность:
давление:
ветер:
“ Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала! ”