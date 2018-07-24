Происшествия

В Киеве на «Левобережке» из озера на дороге выловили кучу номерных знаков (фото, видео)

В понедельник, 23 июля, возле станции метро «Левобережная» затопило проезжую часть. Коммунальщики оперативно откачали воду, но на дороге нашли много отвалившихся автомобильных номеров.

После сильного дождя жители Киева «плавали» на машинах по улице Метрополита Шептицкого. Об этом сообщает «Информатор».

Из-за сильных осадков затопило проезжую часть под мостом возле станции метро «Левобережная». Автомобили практически с капотом уходили под воду. Видеозаписи потопа публиковали очевидцы в соцсетях.

Однако спустя несколько часов коммунальная служба справилась с «озером». Спецтехника откачала воду с дороги и тротуара. На затопленном месте работники нашли много номерных знаков авто.

Судя по всему, знаки оторвались от машин, когда те проезжали «озеро». Восстановление номерных знаков для водителей машин может «влететь в копеечку».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Киев надвигаются грозы со шквалами. Погода в столице будет дождливой, возможно усиление ветра. Кроме того, по всей Украине 24 июля ожидаются дожди, грозы, на Прикарпатье и севере Левобережья местами ливни. Дождливая погода объясняется влиянием малоподвижного циклона.