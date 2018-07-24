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Появилось видео, как в Одессе украли скульптуру "кота-геймера"

1:43 24 июля 2018   37
Скульптура кота-геймера
Инф. «ФАКТОВ»

Камера видеонаблюдения засняла факт воровства в Одессе 23 июля скульптуры «кота-геймера», которую всего 18 дней назад установили на скамейке в переулке Маяковского. Об этом пишет интернет-газета «Общественный Прибой».

На видео можно увидеть, как сначала мужчина отпилил шпильки, которыми скульптура была прикреплена к скамейке, а позже подошел парень лет 13−15, оторвал скульптуру и унес ее в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось, что скульптура сделана из гипса, покрыта пластиком и краской. Памятник коту Пушинке был установлен за собственные средства владельцами магазина по продаже электронной техники, в рамках проекта «200 скульптур Одесских Котов».

Фигурка была интерактивной — если кошечку погладить, то планшет загорался и появлялись рыбки.

Руководитель и основатель интернет-магазина Сергей Рудюк, пообещал вернуть скульптуру на место за свой счет и сделать конструкцию еще надежней.

В то же время в Facebook советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк, по факту кражи скульптуры открыто уголовное производство.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», это уже вторая кража подобной скульптуры в Одессе за последнее время. До этого с подоконника здания, где располагается Всемирный клуб одесситов, украли скульптуру кота Морриса, спящего в портфеле сатирика Михаила Жванецкого.

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