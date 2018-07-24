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Путин может ввязаться в еще одну войну
Председатель Верховного политического совета хуситов Махди Аль-Машат направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с просьбой помочь прекратить гражданскую войну на территории страны. Об этом сообщает йеменское информационное агентство SABA, передает УНИАН.
Как отмечается в сообщении, Аль-Машат выразил надежду на то, что РФ сыграет значительную роль в прекращении агрессии и снятии блокады с Йемена. Также он попросил Путина помочь в обеспечении безопасности и стабильности в стране.
Кроме того, в письме, по данным SABA, затрагивается тема наращивания военной мощи странами, которые входят в коалицию вместе с Саудовской Аравией.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», генсек ООН заявил о 50 погибших мирных жителях в результате авиаударов в Йемене.
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