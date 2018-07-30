Спорт

Хотела бы сняться в фотосессии для Men’s Health — Леся Цуренко о достижениях и планах на будущее

Известная теннисистка Леся Цуренко входит в топ-40 мирового рейтинга, уступая в национальной табели о рангах только Элине Свитолиной. В активе 29-летней Цуренко 18 побед на различных турнирах в одиночном и парном разрядах. В нынешнем году спортсменка приняла участие в 16 турнирах, один из которых — в мексиканском Акапулько — выиграла. Совсем недавно спортсменка преодолела отметку в 3 миллиона долларов, заработанных за карьеру. Мы встретились с теннисисткой на столичных кортах «Жуляны», где она после возвращения с Уимблдона начала подготовку к предстоящим турнирам в Северной Америке, которые увенчаются Открытым чемпионатом США.

— Леся, как долго пробудете в Киеве после выступления на Уимблдоне?

— Около трех недель. Первые дней пять после возвращения из Лондона полностью посвятила отдыху, а потом начались каждодневные тренировки в рамках подготовки к турнирам в США.

— С какого года вы проживаете в Киеве?

— Как поступила в университет, с 2006-го.

— У вас в столице квартира или дом?

— Квартира. Недавно удалось приобрести, а до этого жила на съемной. Иметь свое жилье гораздо приятнее.

— Отец у вас энергетик. Именно поэтому вы родились во Владимирце Ровенской области, недалеко от АЭС?

— Нет. Мой отец долгое время работал в авиации, а городок Владимирец стал моим местом рождения, поскольку оттуда родные по маминой линии. Энергетиком же мой папа начал работать уже после переезда в Южноукраинск.

— Ваша мама экономист, сестра пошла по юридической стезе. Как в вашей жизни появился теннис?

— Честно говоря, плохо помню, как первый раз пришла на теннис. Но, как рассказывали родители, они упустили момент, когда в нашем городе набирали детей в группы по плаванию, танцам, пению. Когда спохватились, кроме тенниса, уже ничего не было. А мне нравилось заниматься, да и тренер отметил у меня способности и начал уделять больше внимания.

*Леся Цуренко входит в мировой рейтинг 40 лучших теннисистов

— Занятия теннисом — не самое дешевое удовольствие, если сравнивать с другими спортивными секциями.

— Вы правы. Даже в Южноукраинске по тем временам было довольно дорого, но, думаю, намного дешевле, чем в больших городах. Кстати, оба моих тренера были настоящими энтузиастами. Если первого специально пригласили в Южноукраинск, чтобы там появилась и функционировала секция по теннису, то второй создал группу ради своего сына и фактически работал за спасибо. Мы платили ему чисто символические деньги, каждый месяц сбрасывались на корзину мячей, покупали кроссовки (тренируясь на резиновом покрытии, за месяц стирали их до дыр), выезжали на турниры в пределах Украины.

— В прошлом году Элина Свитолина купила себе квартиру в Лондоне и переехала в столицу Англии. У вас нет подобных мыслей?

— Я люблю Киев, мне нравится жить здесь, проводить свободное время. За границей не чувствую себя так комфортно. Может, когда-нибудь и решусь, но точно не сейчас.

— Сколько времени ежедневно посвящаете тренировкам?

— Два часа фитнеса плюс два часа тенниса. Но это время постепенно будем увеличивать, добавится и активное восстановление с физиотерапевтом. Как правило, возвращаюсь домой часов в девять-десять вечера.

— Остается ли время еще на что-то, кроме тренировок?

— В межсезонье (одно из них выпадает на ноябрь—декабрь, второе — на июль) сосредоточиваешься исключительно на тренировках. Когда же выпадает свободное время, хочется посидеть дома, полежать.

— Как узнаете о вызове на турнир?

— Есть определенный календарь, и я сама выбираю, на какой турнир заявляться, а на какой — нет. Заявки подаются онлайн, что очень удобно.

— Дорога, проживание, питание на турнире — забота самого теннисиста, или всем обеспечивает принимающая сторона?

— Как правило, организаторы определяют отель, в котором проживают все участники, чтобы удобнее было решать вопросы с логистикой, а также обеспечивают питанием — в основном это обед. Все остальное, включая перелеты, на плечах самих теннисистов. Расходы зависят от того, сколько человек приезжает с тобой, какое количество номеров заказываешь в отеле.

— Вместе с теннисистом может приехать только тренер?

— Можно брать кого угодно, в том числе родных. Раньше я ездила только с тренером, сейчас стараюсь добавлять в свою команду фитнес-тренера либо физиотерапевта. Зависит от того, кто больше нужен в данный период времени.

— Как проходит ваш обычный день, если принимаете участие в турнире?

— Особое внимание уделяю полноценному сну. Если у меня первая тренировка в 11—12 часов дня, то стараюсь поспать до девяти утра. После первого занятия следует фитнес, затем может быть вторая тренировка. Чем ближе матчи, тем тренировок становится меньше, чтобы запастись энергией на поединки.

— Курьезные случаи на турнирах бывали?

— В Днепропетровске (было это довольно давно) по дороге на игру мы попали в пробку. Пришлось переодеваться прямо в машине. Вышла на корт минут за десять до начала поединка и, играя фактически без разминки, вчистую проиграла первый сет. Потом, правда, собралась и вытащила матч.

— Есть ли у вас помощник или агент, который занимается организационными вопросами, логистикой?

— Да, у меня агент из Италии, с которым работаю уже два года. На нем перелеты, бронирование отелей, визовые вопросы. Я доверяю ему, зная, что все будет сделано так, как хочу я.

— Футболисты порой жалуются, что выезды за границу на матчи ограничиваются для них маршрутом «аэропорт — гостиница — стадион». У теннисистов так же или удается посмотреть город?

— То же самое. После тренировки следует восстановление, какие-то процедуры, массажи — и возвращаешься в отель часов в пять-шесть, а иногда и в восемь вечера. Если и есть свободное время, то лучше уделить его отдыху. Легкая прогулка даже полезна для восстановления, но выбраться на полноценную экскурсию получается очень редко. Чем ближе к матчу, тем меньше стараюсь отвлекаться. Если же проиграла на турнире и ожидаю старта следующего, то могу на какой-то концерт сходить или в кинотеатр.

*В нынешнем году Леся выиграла турнир в мексиканском городе Акапулько

— Сколько времени нужно, чтобы восстановиться после затяжных поединков?

— Расписание на турнирах жесткое. Если выигрываешь — на следующий день вновь надо выходить на корт.

— Какая восстановительная процедура подходит вам лучше всего?

— Полноценный сон. Причем лучше раньше лечь и раньше встать. Все остальное — вспомогательные манипуляции.

— Самый длительный матч в истории турниров «Большого шлема» сыграли в 2010 году на Уимблдоне, когда француз Николя Маю и американец Джон Изнер провели на корте 11 часов, растянувшиеся на три дня. А какой рекорд по продолжительности матча в вашей карьере?

— 3 часа 15 минут. Когда находишься на корте более трех часов, это очень большое испытание для организма.

— Есть ли у вас контракт с производителем спортивной экипировки?

— Два с половиной года сотрудничаю с итальянским брендом Lotto. Ни разу не услышала от них слова «нет». Бывает, столько всего присылают, что я спрашиваю: «А зачем мне так много?»

— На корт вы обязаны выходить в экипировке определенной марки. А в повседневной жизни какой одежде отдаете предпочтение?

— Мой любимый стиль — это джинсы, майка, кеды. Когда иду, например, в ресторан, стараюсь одеваться более женственно, подбираю красивое платье. Каблуки для меня были мучением, пока не открыла для себя туфли марки Valentino. Они не самые дешевые, я долго решалась, покупать или нет, но сейчас могу назвать себя фанатом этой обуви.

— Совсем недавно вы перешагнули отметку в 3 миллиона долларов призовых, заработанных за карьеру. Завидная невеста…

— Что вы говорите? И где же все эти деньги?! Необходимо учесть, что из призовых мы платим 30 процентов налогов, плюс расходы на команду, себя, восстановление, питание, переезды… Деньги очень легко тратятся, особенно в теннисе. Билет туда-обратно в Австралию стоит 5 тысяч долларов на одного человека. Можно и за 10 тысяч полететь первым классом, но я так не шикую. И это вынужденные траты, поскольку в Австралию, как и в США или Китай, пешком не добраться.

— За свою карьеру россиянин Марат Сафин сломал более 700 ракеток. А сколько ракеток необходимо вам на сезон?

— Немного, поскольку я аккуратно обращаюсь с ними. За свою карьеру разбила всего четыре ракетки — две случайно и две специально, причем произошло это не во время матча, а на тренировках.

— Сколько стоит профессиональная теннисная ракетка?

— Сейчас это 200—250 долларов. Я предпочитаю играть ракетками Wilson, но технического партнерства у меня с этой фирмой нет. Надеюсь, когда-то сбудется моя детская мечта, и я начну рисовать литеру «W» на своих ракетках. Пока же получаю от них единичные экземпляры либо струны к ним.

— Не так давно Элина Свитолина снялась в откровенной фотосессии. Вам поступали подобные предложения?

— Если бы предложили, я бы с удовольствием согласилась сняться для глянцевого журнала в стиле фитнес-фотосессии, например, для Men’s Health. Что же касается откровенных съемок, то, наверное, подобное предложение сначала должно поступить, чтобы я в зависимости от своих эмоций поняла, смогу пойти на это или нет.

— Можете порадовать близких вкусной едой?

— Я вообще не готовлю, у меня практически всегда пустой холодильник. Когда нахожусь в Киеве, у меня такой ритм жизни, что все расписано практически поминутно. Тем более не хочется тратить на это время, когда участвую в каком-то турнире. Если бы все же готовила, то это были бы какие-то салатики и мясо или рыба на гриле.

— А какое у вас любимое блюдо?

— Очень люблю тайский суп том-ям. Нравится острое, перчу все подряд. Также люблю авокадо.

— Существует ли настоящая дружба среди теннисисток?

— Мы видимся не так часто, у каждой свой график. А вот среди мужчин больше всего общаюсь с нашим известным теннисистом Сашей Долгополовым, с которым видимся и на турнирах, и в Киеве.

— В свое время французский теннисист Рене Лакост основал бренд одежды Lacoste, впоследствии ставший всемирно известным. Вы не задумывались об открытии собственного бизнеса?

— На данный момент я сосредоточена на карьере. Но есть желание вложить средства в развитие тенниса в Украине. В каком виде это будет, подумаю позже.

— За 11 лет карьеры никогда не посещала мысль: «А может, ну его, этот теннис»? Ведь вам часто приходилось сниматься с матчей из-за травм.

— Для меня все, что происходит в теннисе, — вид работы над собой. Это тоже жизнь, просто называется она «теннис», и все, что происходит в ней, расцениваю как испытание, которое надо преодолеть.

— Кто для вас был и, возможно, остается кумиром в теннисе?

— Роджер Федерер и Серена Уильямс. Благодаря им вырос теннисный возраст. Если раньше в 30 лет спортсмена уже списывали со счетов, то сейчас 35 лет — это норма. Также им удалось поднять уровень физической подготовки в нашем виде спорта.

— Вы неоднократно говорили, что, помимо тенниса, любите смотреть футбольные матчи. Следили за перипетиями недавно завершившегося чемпионата мира?

— В этом году более пристально, особенно за групповым турниром, поскольку тогда находилась на Уимблдоне. Лежишь себе на массаже, включишь футбольный матч — и наслаждаешься.

— За кого болели?

— За сборную Хорватии. Причем еще до нашумевшей истории со словами «Слава Украине!» в исполнении футболистов «клетчатых». Была почему-то уверена, что именно Франция и Хорватия сыграют в решающем матче.

— В завершение нашего интервью, если вы не против, небольшой блиц.

— Давайте попробуем.

— Какой теннисный турнир считается старейшим в истории?

— Уимблдон, конечно.

— В точку. Проводится с 1877 года. Кто является рекордсменом по выигранным титулам «Большого шлема» у мужчин и женщин?

— У мужчин — Федерер. Что касается женщин, то Уильямс-младшая догоняет австралийку Маргарет Корт.

— Блестяще У швейцарца — 20 трофеев. У Корт — 24, что на один больше, чем у Серены. Из чего были сделаны первые мячики для игры в теннис в Древней Греции и Риме?

— Очень интересно. Знаю, что футбольные мячи раньше делали из желудков животных, а вот теннисные — даже не подозреваю.

— Из дерева. Из какого языка пришло слово «теннис» и как оно переводится?

— Честно — не знаю.

— С французского — «Вот вам, играйте». Кто в истории тенниса играл и в мужском, и в женском турнирах?

— Я знаю один подобный пример — Сара Гронерт из Германии. Но не знаю, о ней ли речь…

— На самом деле, Сара Гронерт выступала только в женских турнирах. Она родилась одновременно с мужскими и женскими гениталиями, но после операции, сделанной в 19 лет, получила официальное разрешение принимать участие в соревнованиях среди слабого пола. В данном же вопросе речь об американце Ричарде Раскинде, который до 40 лет выступал среди мужчин, а потом, после смены пола, уже Рене Ричардс играла среди женщин.

— Боже, сколько еще всего я не знаю о теннисе (смеется)…

