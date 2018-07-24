- 19:07 Коттедж в центре парка в Виндзоре: королева подарила Гарри и Меган еще один особняк
- 19:04 Вступительная кампания-2018: обнародована печальная статистика
- 18:54 Без вариантов: "Укртелеком" предупредил абонентов об очередном подорожании телефонной связи
- 18:35 Попавшие в страшное ДТП под Николаевом белорусы участвовали в перегоне «евроблях» — СМИ
- 18:30 Экс-нардеп рассказал, как украинские компании помогли оккупантам захватить корабли в Крыму
- 18:19 Подарок друга: стало известно, как флакон с «Новичком» попал к умершей британке
- 18:08 Археологи сделали сенсационную находку между детскими могилами
- 17:50 Резня в Павлограде: отец школьника-убийцы угрожает потерпевшей расправой
- 17:44 Супрун назвала условия, при которых спать днем полезно
- 17:42 На Волыни 22-летнему стороннику "русского мира" дали большой срок за посты в соцсети
Подарок друга: стало известно, как флакон с «Новичком» попал к умершей британке
Пострадавший от отравления в британском Эймсбери 45-летний Чарли Роули рассказал в интервью газете The Sun, что сожалеет о подарке в виде духов, который сделал своей подруге — 44-летней Дон Стерджес, которая позже умерла от отравления.
По его словам, он нашел флакон с парфюмом, в котором находилось отравляющее вещество «Новичок», на улице и не подозревал, что он может представлять какую-либо угрозу. Он вспомнил, что флакон треснул в его руках.
«Я помню, что нашел косметический флакон, который я подобрал и подарил Дон. Мне очень грустно от того, что с ней это произошло. Это ужасно и шокирующе. Я все еще проходил лечение, когда мне сообщили, что она ушла. Не думаю, что когда-нибудь смогу это пережить», — заявил Роули.
Он также выразил соболезнования семье Дон Стерджес.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Чарли Роули и Дон Стерджес нашли без сознания в конце июня в городе Эймсбери, который находится в 10 км от Солсбери, в котором были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Роули и Стерджес госпитализировали в критическом состоянии. 8 июля женщина скончалась, Роули выписали из больницы 23 июля.
Чарли Роули и Дон Стерджес нашли без сознания в конце июня в городе Эймсбери, который находится в 10 км от Солсбери, в котором были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Роули и Стерджес госпитализировали в критическом состоянии. 8 июля женщина скончалась, Роули выписали из больницы 23 июля.
В Скотленд-Ярде считают, что отравления в Солсбери и Эймсбери связаны: изначально вещество было нанесено на ручку дома Скрипалей, после чего было выброшено в контейнер, который впоследствии подобрали Роули и Стерджес.
Великобритания считает, что Россия причастна к отравлению Скрипалей. Также напомним, что отравление Скрипалей привело к ухудшению отношений между Россией и Западом. Страны Европы и Северной Америки объявили о высылке российских дипломатов из солидарности с Лондоном.
влажность:
давление:
ветер:
“ Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил. ”