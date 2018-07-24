Подарок друга: стало известно, как флакон с «Новичком» попал к умершей британке

Мир

Пострадавший от отравления в британском Эймсбери 45-летний Чарли Роули рассказал в интервью газете The Sun, что сожалеет о подарке в виде духов, который сделал своей подруге — 44-летней Дон Стерджес, которая позже умерла от отравления.

По его словам, он нашел флакон с парфюмом, в котором находилось отравляющее вещество «Новичок», на улице и не подозревал, что он может представлять какую-либо угрозу. Он вспомнил, что флакон треснул в его руках.

«Я помню, что нашел косметический флакон, который я подобрал и подарил Дон. Мне очень грустно от того, что с ней это произошло. Это ужасно и шокирующе. Я все еще проходил лечение, когда мне сообщили, что она ушла. Не думаю, что когда-нибудь смогу это пережить», — заявил Роули.

Он также выразил соболезнования семье Дон Стерджес.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Чарли Роули и Дон Стерджес нашли без сознания в конце июня в городе Эймсбери, который находится в 10 км от Солсбери, в котором были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Роули и Стерджес госпитализировали в критическом состоянии. 8 июля женщина скончалась, Роули выписали из больницы 23 июля.

Чарли Роули и Дон Стерджес нашли без сознания в конце июня в городе Эймсбери, который находится в 10 км от Солсбери, в котором были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Роули и Стерджес госпитализировали в критическом состоянии. 8 июля женщина скончалась, Роули выписали из больницы 23 июля.

В Скотленд-Ярде считают, что отравления в Солсбери и Эймсбери связаны: изначально вещество было нанесено на ручку дома Скрипалей, после чего было выброшено в контейнер, который впоследствии подобрали Роули и Стерджес.

Великобритания считает, что Россия причастна к отравлению Скрипалей. Также напомним, что отравление Скрипалей привело к ухудшению отношений между Россией и Западом. Страны Европы и Северной Америки объявили о высылке российских дипломатов из солидарности с Лондоном.