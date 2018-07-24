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Политика

Военный министр Путина внезапно принялся обсуждать с Меркель вопрос Донбасса

19:36 24 июля 2018   328
меркель
Инф. «ФАКТОВ»

К федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель 24 июля прибыла делегация из России. Визит широко не анонсировался. Как оказалось, россияне решили экстренно обсудить с Меркель будущее Донбасса, а о приезде в Берлин делегации было договорено лидерами стран на прошлой неделе.

В состав делегации вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и начальник российского генштаба, первый замминистра обороны России Валерий Герасимов.

Об итогах переговоров канцелярия Меркель сообщила крайне лаконично: «Обсуждался конфликт на востоке Украины». В российском МИД уточнили, что обсуждали «нормандский формат» (Германия, Франция, Украина, РФ) и Минские договоренности от 12 февраля 2015 года.

Напомним, на июньской встрече в Берлине глав внешнеполитических ведомств Германии, Франции, Украины и России обсуждались шаги, которые обеспечат прекращение огня на востоке Украины. Украина считает крайне важным сохранять давление на РФ.

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