В Кабмине раскритиковали «заслуженных спасателей леса»

Политика

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что украинские популисты «пробили очередное дно». Так вице-премьер отреагировала на критику президента, наложившего вето на закон о предотвращение контрабанды лесоматериалов. В документе, в частности, идет речь об ограничении внутреннего потребления необработанного лесоматериала 25 млн куб. м в год и временном запрете экспорта дров.

«Законом „заслуженные спасатели лесов“ хотят убить двух зайцев: помочь зарабатыванию грязных денег и создать проблемы в наших отношениях с Евросоюзом. Один мораторий (на экспорт леса-кругляка. — Ред.) мы уже имеем. Именно благодаря вашей „заботе“ отрасль ушла в тень, а вместо решения реальных экологических проблем с облысением наших лесов имеем рост объемов незаконных вырубок до невиданных размеров. Объясните людям, которых вы так бесстыдно обманываете, устраивая на телеканалах шоу с коровами и нижнем бельем, одну простую вещь: как можно защищать деревья, незаконно вырубая их?» — пишет на своей страничке в Facebook Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По словам вице-премьера, лес по-прежнему вырубают и вывозят за границу, но на бумаге это называется «дровами». «Из Украины выезжают дрова, а в ЕС уже попадает кругляк. Огромные деньги идут вне бюджета и цементируют черные схемы, которые вы подаете за праведность, — утверждает чиновница. — Вы обещали чуть ли не рай для деревообрабатывающей отрасли, но его не видно — производители и дальше жалуются на нехватку сырья из-за отсутствия прозрачного рынка, и мораторий замутил там воду еще больше. Вы обещали невиданные инвестиции, но инвестируют разве что в пилорамы. РПЛ — рубить, пилить, ругать других?»

Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что критики президентского вето лгут, что глава государства не стал подписывать закон о борьбе с контрабандой. «Президент наложил вето на консервацию схем и обогащение их выгодополучателей. Его замечания касаются не норм закона об усилении ответственности за вырубки — эти изменения и президент, и правительство поддерживают. Да, необходимо решать проблему путем жесткого учета древесины, усиления уголовной ответственности за незаконные вырубки и „черную“ продажу. Президент четко указал на причины своего решения, а именно грубое нарушение наших соглашений с ВТО и ЕС, которое вы таки продавили между первым и вторым чтением закона без каких-либо консультаций и обсуждений, ведя себя, как слон в посудной лавке, а не как цивилизованный участник международных отношений», — резюмировала вице-премьер-министр.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народный депутат Украины Борислав Береза заявил, что из страны в ЕС импортируется больше незаконной древесины, чем из любой другой страны мира и больше, чем из стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, вместе взятых.