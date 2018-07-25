Происшествия

В распоряжении «ФАКТОВ» оказалось эксклюзивное видео с рассказом очевидца страшной аварии на бульваре Леси Украинки в Киеве вечером 24 июля, в результате которой под колесами Hummer H2 погибла 10-летняя девочка.

— Я остановился на светофоре в левом ряду, — говорит водитель Роман, очевидец происшествия. — Передо мной стояла Skoda, и мы ждали, пока через переход пройдут две женщины с детьми. Буквально секунд через 15—20 после того, как мы остановились, по свободному правому ряду пронесся Hummer и сбил ребенка. От удара девочка отлетела на несколько десятков метров. Водитель приостановился, но потом снова начал движение. Сначала за ним в погоню поехала стоявшая впереди Skoda, а потом и я. Мы его прижали и заблокировали, чтобы он не скрылся с места происшествия до приезда полиции, которая появилась очень быстро.

Водитель внедорожника до прибытия полиции бегал вокруг и что-то орал. Что именно — понять было сложно. Был он пьяный или под воздействием чего-то другого, я не знаю, так как приехавшие на место случившегося полицейские задержали его. А вот ребенка очень жаль, он не подавал признаков жизни еще до приезда «скорой».

Быстрое появление правоохранителей помогло водителю внедорожника избежать самосуда, который уже собрались учинить над ним люди. Их сдерживало только то, что на место происшествия в помощь патрульным прибыли бойцы полка особого назначения, которые также охраняли место ДТП.

Неадекватное поведение водителя престижного внедорожника может объясняться воздействием наркотических препаратов, так как тест на алкоголь показал 0 промилле. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец. В то же время она добавила, что пока нет результатов экспертизы из Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия», куда в тот же вечер был доставлен водитель для освидетельствования на наркотическое опьянение.

Меру пресечения задержанному 23-летнему бизнесмену, который сейчас находится в изоляторе временного содержания, будут избирать 26 июля. Правоохранители будут просить суд арестовать его на два месяца.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что погибшая под колесами Hummer девочка приехала в Киев из Москвы.

Фото и видео Василия ТАЛЬСКОГО, специально для «ФАКТОВ»