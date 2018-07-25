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Общество

Небывалая гроза в Киеве: появились впечатляющие фото и видео

17:24 25 июля 2018   1812
дождь
Инф. «ФАКТОВ»

Киев снова затопило. Сильный ливень, гроза и град привели к тому, что подтопленными оказались даже улицы с отремонтированными ливнестоками и проспекты, которые считались более стойкими к стихийным явлениям.

В первую очередь, в воде оказались подземные переходы. Возле станции метро «Политехнический институт» стихийные торговцы успели убежать с товаром. А вот владельцы стационарных точек в переходе не успели эвакуировать дорогую технику и мобильные телефоны.

дождь

Возле метро «Шулявская» постоянно затапливаемый подземный переход пострадал в очередной раз. Торговцы, бросившие в переходе ящики, картон и прочий мусор, дополнительно усложнили отток воды в ливнестоки.

Блокировано движение по важнейшим транспортным артериям. Застигнутые дождем в пути автомобили пытались объехать опасные участки, и только усугубляли пробки. Пространство возле метро «Лукьяновская» стало озером.

На Дорогожичах вода залила подземный переход возле станции метро.

В районе улицы Борщаговской вода залила трамвайные пути между станциями «НАУ» и «Индустриальная», движение скоростного трамвая остановлено.

потоп

Затруднено движение по бульвару Шевченко.

Затоплеными оказались парковки. Некоторые припаркованные автомобили наполовину погрузились в воду.

дождь

дождь

Усугубил последствия стихии сильный ветер.

Напомним, архитекторы едины во мнении, что в Киеве уже пора пересмотреть систему ливневок, большая часть которых построена еще в прошлом веке и не соответствует нынешним требованиям. Пока этого не сделают, город будет страдать от последствий стихии. Подробнее об этом в статье «Сильные ливни превращают улицы Киева в реки: что с этим делать».

Фото Александр Золотько/Facebook, Оксана Пирожок/Facebook, Сергей Почечуев/Facebook, Влад Антонов/Facebook, Анна Хлыстун, специально для «ФАКТОВ»

Видео Влад Антонов/Facebook, Andriy Tarasevych/Facebook

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