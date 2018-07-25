- 18:24 Депутат Сюмар объявила о замужестве, ее избранником стал бывший заммэра Ирпеня
- 18:01 Никаких амнистий: после страшной аварии в Киеве хотят переписать Уголовный кодекс
- 17:48 Известная супермодель скоро породнится с Трампом
- 17:24 Небывалая гроза в Киеве: появились впечатляющие фото и видео
- 17:14 Рабинович представит экономическую программу партии «За життя» в среду, 25 июля
- 16:46 Известная украинская телеведущая рассказала о помолвке с российским певцом
- 16:25 Зря жаловалась: суд ответил на претензии Савченко
- 16:14 На Донбассе не просто оккупация, причина этого конфликта куда глобальнее, — Сергей Лозница
- 16:01 Вырвал плоскогубцами зуб: киевлянин отомстил продавцу за некачественный товар
- 15:59 Во Львове пьяный священник гонял по улицам города и хамил полицейским
Небывалая гроза в Киеве: появились впечатляющие фото и видео
Киев снова затопило. Сильный ливень, гроза и град привели к тому, что подтопленными оказались даже улицы с отремонтированными ливнестоками и проспекты, которые считались более стойкими к стихийным явлениям.
В первую очередь, в воде оказались подземные переходы. Возле станции метро «Политехнический институт» стихийные торговцы успели убежать с товаром. А вот владельцы стационарных точек в переходе не успели эвакуировать дорогую технику и мобильные телефоны.
Возле метро «Шулявская» постоянно затапливаемый подземный переход пострадал в очередной раз. Торговцы, бросившие в переходе ящики, картон и прочий мусор, дополнительно усложнили отток воды в ливнестоки.
Блокировано движение по важнейшим транспортным артериям. Застигнутые дождем в пути автомобили пытались объехать опасные участки, и только усугубляли пробки. Пространство возле метро «Лукьяновская» стало озером.
На Дорогожичах вода залила подземный переход возле станции метро.
В районе улицы Борщаговской вода залила трамвайные пути между станциями «НАУ» и «Индустриальная», движение скоростного трамвая остановлено.
Затруднено движение по бульвару Шевченко.
Затоплеными оказались парковки. Некоторые припаркованные автомобили наполовину погрузились в воду.
Усугубил последствия стихии сильный ветер.
Напомним, архитекторы едины во мнении, что в Киеве уже пора пересмотреть систему ливневок, большая часть которых построена еще в прошлом веке и не соответствует нынешним требованиям. Пока этого не сделают, город будет страдать от последствий стихии. Подробнее об этом в статье «Сильные ливни превращают улицы Киева в реки: что с этим делать».
Фото Александр Золотько/Facebook, Оксана Пирожок/Facebook, Сергей Почечуев/Facebook, Влад Антонов/Facebook, Анна Хлыстун, специально для «ФАКТОВ»
Видео Влад Антонов/Facebook, Andriy Tarasevych/Facebook
влажность:
давление:
ветер:
“ Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала! ”