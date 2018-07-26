В мэрии Конотопа устроили массовое побоище (фото, видео)

Происшествия

В Конотопе Сумской области заседание городского совета 26 июля завершилось дракой. Началось все со словесной перепалки между сторонниками и противниками действующего мэра Артема Семенихина. Далее противоборствующие стороны перешли к рукоприкладству. В качестве подручных средств использовались массивные ножки от мебели. Накала ситуации добавлял тот факт, что в зале находились не только депутаты. Обе стороны конфликта привели в мэрию своих сторонников: общественных активистов и обычных горожан.

На заседание сессии горсовета 26 июля выносился единственный вопрос: об отставке мэра. Правоохранителям удалось разнять конфликтующие стороны, но при этом во время схватки пострадали четверо полицейских. Очевидцы событий говорят, что полицейским нанесли удары по голове.

Как сообщила полиция Сумской области, из зала были выведены наиболее активные нарушители порядка. 50 человек были задержаны и доставлены в отделение полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа городской полиции, сотрудники полиции области и прокуратуры. Вместе они должны дать правовую оценку случившемуся.

Напомним, в Конотопе депутата обвинили в стрельбе из пистолета по людям.