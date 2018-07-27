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Стал известен пол будущего ребенка Тодоренко и Топалова

1:44 27 июля 2018   88
Тодороенко и Топалов
Инф. «ФАКТОВ»

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов ждут первенца. Звездный ребенок родится в декабре, и это будет мальчик, сообщило издание Super.ru со ссылкой на собственные источники.

Новость очень взволновала фанатов. В комментариях к публикации посыпались вопросы и предположения.

Некоторые поклонники утверждали, что Тодоренко не может рожать в декабре так как у нее уже очень большой живот, другие отмечали, что узи-исследование — вещь ненадежная

Будущие родители пока официально не объявляли о скором пополнении. Однако почитатели пары уверены, знаменитости вот-вот станут родителями. Такие разговоры пошли после того, как Тодоренко и Топалов вышли в свет, причем телеведущая выбрала для появления на публике весьма свободное платье.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на так давно стало известно о свадьбе звезд. Пара выложила на своих страницах фотографии недвусмысленно намекающие на скорое бракосочетание. Отмечается, что для Регины будущий брак станет первым, а для Влада — вторым. Недавно певец оформил развод с дочерью миллионера, дизайнером Ксенией Данилиной. В интервью Влад отметил, что до свадьбы они почти не жили вместе, поэтому быт для них оказался серьезным испытанием.

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