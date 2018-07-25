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Известная украинская телеведущая рассказала о помолвке с российским певцом
Популярная телеведущая Регина Тодоренко выходит замуж за российского певца Влада Топалова. Певец сделал ведущей предложение, а та опубликовала совместное фото в Instagram и подписала его единственным словом: «Согласна!!!». На фото видно, что на безымянном пальце Тодоренко сияет кольцо с бриллиантом.
Ранее стало известно, что Тодоренко и Топалов вместе отдыхают на Корсике. Ведущая опубликовала снимки с совместной морской прогулки на яхте.
Напомним, ранее телеведущая шокировала сеть эпатажным образом: Тодоренко облачилась в колготки-сетку, купальник и розовую шубу.
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“ — Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда! ”