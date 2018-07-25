Известная украинская телеведущая рассказала о помолвке с российским певцом

Шоу-бизнес

Популярная телеведущая Регина Тодоренко выходит замуж за российского певца Влада Топалова. Певец сделал ведущей предложение, а та опубликовала совместное фото в Instagram и подписала его единственным словом: «Согласна!!!». На фото видно, что на безымянном пальце Тодоренко сияет кольцо с бриллиантом.

A post shared by regina todorenko (@reginatodorenko) on Jul 25, 2018 at 5:44am PDT

Ранее стало известно, что Тодоренко и Топалов вместе отдыхают на Корсике. Ведущая опубликовала снимки с совместной морской прогулки на яхте.

Напомним, ранее телеведущая шокировала сеть эпатажным образом: Тодоренко облачилась в колготки-сетку, купальник и розовую шубу.