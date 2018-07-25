Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Известная украинская телеведущая рассказала о помолвке с российским певцом

16:46 25 июля 2018   996
тодоренко топалов
Инф. «ФАКТОВ»

Популярная телеведущая Регина Тодоренко выходит замуж за российского певца Влада Топалова. Певец сделал ведущей предложение, а та опубликовала совместное фото в Instagram и подписала его единственным словом: «Согласна!!!». На фото видно, что на безымянном пальце Тодоренко сияет кольцо с бриллиантом.

тодоренко топалов

Ранее стало известно, что Тодоренко и Топалов вместе отдыхают на Корсике. Ведущая опубликовала снимки с совместной морской прогулки на яхте.

тодоренко

Напомним, ранее телеведущая шокировала сеть эпатажным образом: Тодоренко облачилась в колготки-сетку, купальник и розовую шубу.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины