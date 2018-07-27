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В Индонезии появился на свет ребенок с двумя лицами, но одной головой (видео)

В Индонезии зафиксирован случай рождения ребенка с двумя лицами и двумя мозгами, но одной головой. Об этом сообщает Daily Mail.

Мальчик по имени Гилан Эндик родился в городе Батам с деформацией головы. У малыша с остальными частями тела все хорошо — две ручки, две ножки, но два лица и два мозга.

Отмечается, что при беременности матери ее яйцеклетка не была полностью разделена на две части: по словам врачей, такое встречается раз на 250 тысяч рождений детей.

Мать малыша рассказала, что не знала о состоянии сына в утробе вплоть до родов. Женщина трижды проходила проверку ультразвуком, но она ничего не показала. Теперь родители Гилана заявили, что попытаются спасти ему жизнь во что бы то не стало.

К сожалению, врачи пока что не знают, как им помочь, но операция будет необходимой в любом случае, так как данная патология угрожает жизни ребенка — в голове скапливается лишняя жидкость.

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