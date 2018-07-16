Продажа украинских младенцев за рубеж: до 40 тысяч евро за ребенка

Происшествия

О раскрытии преступной группы, «размножавшей» младенцев для продажи иностранцам, сообщил на брифинге генпрокурор Юрий Луценко. По его словам, этим занималась клиника репродуктивной медицины BioTexCom, которая могла организовать зачатие и рождение ребенка даже без участия его будущих родителей. Более тысячи суррогатных матерей, вынашивавших детей для иностранцев, уже установлены следствием. Поскольку большая их часть — из зоны АТО, расследование передали военной прокуратуре. В настоящее время, по словам генпрокурора, Печерский суд должен избрать меру пресечения руководителям клиники. Однако на их защиту встали десятки народных депутатов.

По данным «ФАКТОВ», начало скандалу положила история бездетной итальянской пары, для которой в 2011 году при помощи BioTexCom суррогатная мать из Винницы выносила и родила двух детей. К сожалению, один ребенок умер при родах. Другого же итальянцы зарегистрировали в Украине как своего сына. Однако в Италии, где суррогатное материнство запрещено, регистрировать младенца отказались. Мало того, экспертиза показала, что ребенок не является родственником ни одного из родителей-итальянцев. То есть фактически эти люди купили чужого ребенка.

Кроме того, вокруг этой клиники несколько лет назад разгорелся скандал с заражением гепатитом В одной из матерей (также, кстати, винничанки). Женщина считала, что хроническую болезнь ей занесли врачи при пересадке яйцеклетки. Представитель клиники уверял, что медики ни при чем, а заболевшая женщина заразилась из-за пьянок и беспорядочной половой жизни.

Расследование в Украине показало, что несколько лет под видом помощи с рождением детей суррогатными матерями злоумышленники просто подделывали справки о генетическом родстве, документы регистрации актов гражданского состояния и вывозили за границу украинских младенцев, получая за это до 40 тысяч евро с каждого клиента, рассказали «ФАКТАМ» в Департаменте борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

В организации этой схемы подозревается 41-летний иностранец, создавший клинику в 2010 году. Ему инкриминируют торговлю людьми, а также уклонение от уплаты налогов: во время досудебного расследования установлена неуплата налогов на доходы физлиц и на прибыль на десятки миллионов гривен.

«ФАКТЫ» попытались получить комментарий представителей BioTexCom. В фирме пообещали, что передадут координаты журналиста руководству.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после того, как в Индии запретили суррогатное материнство, Украина выбилась в мировые лидеры этого бизнеса.