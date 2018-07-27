Известная российская певица засветилась в оккупированном Донецке (фото, видео)

Украина

В оккупированном Россией украинском городе Донецк выступили популярные артисты из РФ Анна Семенович и Денис Майданов. Это следует из видео, которое было опубликовано 26 июля в YouTube.

Судя по всему, концерт прошел в рамках празднования дня работников торговли. Он был организован при содействии так называемого «Русского центра».

Мероприятие было проведено в небольшом концертном зале. Семенович и Майданов остались довольны этим выступлением на оккупированной территории Украины.

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По некоторым данным, 27 июля российские артисты выступят в оккупированных Россией районах Луганской области Украины.

Как писали «ФАКТЫ», в августе 2017 года в Луганске и Донецке с бесплатным концертом выступил российской певец Олег Газманов. 66-летний артист с 2015-го года находится в «черном списке» деятелей культуры, которые поддерживают политику России и, въезд в Украину ему запрещен.