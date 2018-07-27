Испугались войны с Москвой: почему Константинополь отказался от Киевской метрополии в XVII веке

Украина

В течение почти 700 лет Киевская митрополия, образованная после крещения Руси князем Владимиром, подчинялась Константинопольскому патриарху. О том, как она попала под власть Московского патриархата, «ФАКТАМ» рассказала старший научный сотрудник Института украинской археографии и источниковедения имени Михаила Грушевского Национальной академии наук доктор исторических наук Ирина Преловская.

— Гетман Левобережной Украины Иван Самойлович (на фото) имел не поддающееся логическому объяснению стремление подчинить Киевскую митрополию Москве, — говорит Ирина Преловская. — В 1686 году гетман договорился с царевной Софьей, правившей тогда Московским царством, об отправке посольства (его возглавил дипломат Никита Алексеев) в Константинополь к Вселенскому патриарху Дионисию IV с прошением передать Киевскую митрополию под власть Московского патриархата. В качестве аргумента, который привел Самойлович, было то, что духовным лицам добираться в Константинополь уж слишком опасно. А в Москву ездить куда проще. Как это ни печально, но Дионисий IV прошение удовлетворил. Он получил за это от посольства 200 червонцев и 120 соболиных шкурок. Сохранилась соответствующая расписка.

Но в данном случае дело было не только в подношениях. Чтобы понять все причины, по которым Дионисий IV принял невыгодное для Константинопольской патриархии решение, нужно учитывать тот факт, что территория Византии к тому времени уже более 200 лет находилась под властью турок. Дионисий IV, кроме того, что являлся Константинопольским патриархом, занимал чиновничью должность этнарха в правительстве Османской империи — отвечал за сбор податей с территорий, заселенных православными, и за набор на этих землях мальчиков-сирот в войско янычар. Так вот, глава посольства Никита Алексеев пригрозил, что, если дело улажено не будет, Московия пойдет на турок войной. При этом сообщил, что она воздержится от враждебных действий, если заполучит Киевскую митрополию. Визирь (глава правительства) наверняка надавил на Дионисия IV, поскольку ввязываться в войну Османской империи в тот период не имело смысла.

О том, какую награду за «верность» получил от царевны Софьи гетман Самойлович, читайте в материале корреспондента «ФАКТОВ».