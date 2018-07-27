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Украина

Из-за крестного хода Киев парализовали пробки (карта)

14:49 27 июля 2018   230
кресный ход в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

Крестный ход по случаю 1030-летия Крещения Украины-Руси парализовал движение транспорта в центральной части Киева.

Из-за перекрытия части Подола, Европейской площади и Печерска в настоящее время затруднено движение на бульваре Шевченко, улицах Жилянской, Петлюры, Саксаганского, Большой Васильковской, Бассейной, Прорезной, Крещатик, Владимирской, Большой Житомирской, Глубочицкой, на Вознесенском спуске, Верхнем и Нижнем Валах.


Напомним, ранее народный депутат Дмитрий Тымчук, ссылаясь на данные группы «Информационное сопротивление», сообщил о возможных провокациях во время проведения крестного хода.

Фото ukrafoto.com

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