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Из-за крестного хода Киев парализовали пробки (карта)
Крестный ход по случаю 1030-летия Крещения Украины-Руси парализовал движение транспорта в центральной части Киева.
Из-за перекрытия части Подола, Европейской площади и Печерска в настоящее время затруднено движение на бульваре Шевченко, улицах Жилянской, Петлюры, Саксаганского, Большой Васильковской, Бассейной, Прорезной, Крещатик, Владимирской, Большой Житомирской, Глубочицкой, на Вознесенском спуске, Верхнем и Нижнем Валах.
Напомним, ранее народный депутат Дмитрий Тымчук, ссылаясь на данные группы «Информационное сопротивление», сообщил о возможных провокациях во время проведения крестного хода.
Фото ukrafoto.com
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