Из-за крестного хода Киев парализовали пробки (карта)

Украина

Крестный ход по случаю 1030-летия Крещения Украины-Руси парализовал движение транспорта в центральной части Киева.

Из-за перекрытия части Подола, Европейской площади и Печерска в настоящее время затруднено движение на бульваре Шевченко, улицах Жилянской, Петлюры, Саксаганского, Большой Васильковской, Бассейной, Прорезной, Крещатик, Владимирской, Большой Житомирской, Глубочицкой, на Вознесенском спуске, Верхнем и Нижнем Валах.



Напомним, ранее народный депутат Дмитрий Тымчук, ссылаясь на данные группы «Информационное сопротивление», сообщил о возможных провокациях во время проведения крестного хода.

Фото ukrafoto.com