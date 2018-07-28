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Один из фигурантов связан с Украиной: в США обнародовали список свидетелей по делу Манафорта
Спецпрокурор Федерального бюро расследований США Роберт Мюллер обнародовал список 35 потенциальных свидетелей в деле по обвинению Пола Манафорта в банковских и налоговых преступлениях.
Об этом сообщает Reuters.
Спецпрокурор планирует с помощью свидетельских показаний подтвердить и дополнить доказательства в налоговом мошенничестве Манафорта.
В список входит давний бизнес-партнер Манафорта Ричард Гейтс. Бизнесмену предъявлено обвинение в октябре 2017 года одновременно с Манафортом. В феврале Гейтс признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием.
В списке также фигурирует Тед Левин — консультант, работавший с Манафортом в Украине. Левин был главным стратегом сенатора Берни Сандерса в 2016 году — кандидата в президенты от Демократической партии. Левин сотрудничает с федеральными прокурорами по делу против Манафорта.
Также сказано, что многие свидетели являются руководителями в банках и фирмах финансовых услуг.
Отметим, судебный процесс начнется во вторник, 31 июля.
Напомним, команда специального представителя Департамента юстиции США Роберта Мюллера обнародовала список из 500 доказательств в деле против Пола Манафорта, который был главой избирательного штаба Дональда Трампа, а до этого — советником украинского президента-беглеца Виктора Януковича. Полученные доказательства прокуроры собираются представить присяжным в деле против американского политтехнолога.
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