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Насиров заявил о намерении баллотироваться в президенты
Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что планирует участвовать в выборах президента Украины. Об этом он сообщил в эфире телеканала «112 Украина».
«Каждый день думаю об этом все больше и больше. Уже даже начал готовиться к этому. Меня к этому стимулируют друзья, консультанты. Я думаю, что наверное да. … Я буду делать все, чтобы стать президентом»,— заявил Насиров.
По его мнению, общий язык с президентом РФ Владимиром Путиным он бы нашел, — «как президент федерации дзюдо с Путиным, который любит дзюдо».
«Общий язык всегда находить нужно», — уточнил он.
Также Насиров заявил, что у него есть только один украинский паспорт: «Украинское гражданство, и все. Говорили, что у меня есть британское, венгерское, израильское гражданство. К сожалению, у меня их нет, я бы хотел …».
Также он отметил, что носит электронный браслет: «Он на мне, на ноге, левой. Мешает».
На уточняющий вопрос, будет ли он «мстить тем, кто сформировал дело против него», Насиров отметил, что «занимается этим регулярно»: «Есть несколько, 6−8 дел, некоторые из них объединены, касающиеся правонарушений, которые были совершены», — заявил экс-глава ГФС.
Он отметил, что одно из них, в частности, касается приобщенных к его делу материалов, где зафиксировано прослушивания его общения с адвокатами.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Насиров потребовал от Холодницкого закрыть его уголовное дело.
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