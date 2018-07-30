В США потребовали ввести дополнительные санкции против РФ

Мир

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что санкции, которые США ввели в отношении России, не работают, в связи с чем он выступает за введение дополнительных ограничительных мер против Москвы.

«Отдам должное президенту Трампу за более жёсткую позицию в отношении России чем была у Обамы», — заявил он в беседе с Fox News.

По словам сенатора, его обрадовало заявление госсекретаря Майкла Помпео, который ранее сказал, что поддерживает идею ужесточения санкционного режима США в отношении России.

Ранее Майк Помпео заявил, что политика США по санкциям против России после саммита в Хельсинки не изменилась.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сенатор-республиканец Боб Коркер, возглавляющий комитет Сената по внешним делам, выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты одобрят новые санкции против России еще до проведения промежуточных выборов в Конгресс, намеченных на ноябрь.