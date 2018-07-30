- 7:53 Стало известно о смерти монахини, предупредившей покушение на Патриарха Филарета
- 7:23 Беспрецедентные меры безопасности: в Британии похоронят жертву "Новичка"
- 6:59 В США потребовали ввести дополнительные санкции против РФ
- 6:48 Рева объяснил, когда лишат пенсий работающих пенсионеров
- 6:30 Огромные долги вынуждают Ани Лорак работать на износ, — росСМИ
- 5:59 В оккупированном Крыму нашествие опасных медуз: опубликованы фото
- 5:13 Генерал оценил угрозу масштабного прорыва войск Путина из Крыма
- 4:55 Арнольд Шварценеггер на личном танке раздавил лимузин
- 4:15 "Невероятная" бабушка из Финляндии удивила сеть своими "достижениями": опубликовано фото и видео
- 3:53 В Киеве произошло масштабное ДТП с участием 8 автомобилей
В США потребовали ввести дополнительные санкции против РФ
Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что санкции, которые США ввели в отношении России, не работают, в связи с чем он выступает за введение дополнительных ограничительных мер против Москвы.
«Отдам должное президенту Трампу за более жёсткую позицию в отношении России чем была у Обамы», — заявил он в беседе с Fox News.
По словам сенатора, его обрадовало заявление госсекретаря Майкла Помпео, который ранее сказал, что поддерживает идею ужесточения санкционного режима США в отношении России.
Ранее Майк Помпео заявил, что политика США по санкциям против России после саммита в Хельсинки не изменилась.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сенатор-республиканец Боб Коркер, возглавляющий комитет Сената по внешним делам, выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты одобрят новые санкции против России еще до проведения промежуточных выборов в Конгресс, намеченных на ноябрь.
влажность:
давление:
ветер:
“ Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»”