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Мир

В США потребовали ввести дополнительные санкции против РФ

6:59 30 июля 2018   211
Линдси Грэм
Инф. «ФАКТОВ»

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что санкции, которые США ввели в отношении России, не работают, в связи с чем он выступает за введение дополнительных ограничительных мер против Москвы.

«Отдам должное президенту Трампу за более жёсткую позицию в отношении России чем была у Обамы», — заявил он в беседе с Fox News.

По словам сенатора, его обрадовало заявление госсекретаря Майкла Помпео, который ранее сказал, что поддерживает идею ужесточения санкционного режима США в отношении России.

Ранее Майк Помпео заявил, что политика США по санкциям против России после саммита в Хельсинки не изменилась.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сенатор-республиканец Боб Коркер, возглавляющий комитет Сената по внешним делам, выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты одобрят новые санкции против России еще до проведения промежуточных выборов в Конгресс, намеченных на ноябрь.

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