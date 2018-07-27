Сенаторы США обещают России новые санкции до 6 ноября

Мир

Сенатор-республиканец Боб Коркер, возглавляющий комитет Сената по внешним делам, выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты одобрят новые санкции против России еще до проведения в США промежуточных выборов в Конгресс, намеченых на ноябрь. Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает New Your Times.

Коркер считает, что на запланированных в Конгрессе слушаниях по введению санкций против РФ будет принята соответствующая норма.

«Я уверен, что что-то будет принято в ближайшие пару месяцев… если говорить о выборах, то это (введение санкций, ред.), вероятно, должно произойти до первого вторника ноября», —сказал Коркер.

Как известно, на 6 ноября назначены выборы в конгресс США.

Также Коркер добавил, что на слушаниях по антироссийских санкциях в комитете по внешним делам Сената обсудят возможное влияние США через санкции на различные секторы экономики России и попытаются помочь американским властям «подобрать подходы к суверенному долгу и другим сферам» российской экономики.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 24 июля сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм и его коллега-демократ Боб Менендес объявили, что работают над всеобъемлющим законодательством, которое усилит санкционное давление на Россию и укрепит потенциал правительства Соединенных Штатов.