Стало известно имя обладателя Гран-при фестиваля «Черноморские игры»

Шоу-бизнес

29 июля завершился самый известный и самый масштабный детский фестиваль в Украине, который традиционно проходит в Скадовске. Его победительницей стала 16-летняя Элина Иващенко из Броваров.

«Я все еще не могу поверить, что держу эту награду в руках. Очень волнуюсь. Для меня эта победа очень важна! Я благодарна членам жюри, зрителям за такую поддержку и „Черноморским играм“ за их существование. Такие фестивали должны быть в Украине. Я горжусь, что этот праздник проходит именно здесь. Слава Украине!» — сказала Элина «ФАКТАМ».

Также юная певица получила специальный приз от главы Украинского культурного фонда, супруги президента Украины, Марины Порошенко.

На протяжении трех фестивальных дней профессиональное жюри выставляло баллы конкурсантам. Решение жюри прокомментировал его председатель Валентин Коваль: «Главное требование фестиваля — это умение петь. Мы оцениваем в первую очередь вокальный талант, а уже потом обращаем внимание на сценические движения, костюмы или саму песню».

Для основателя «Черноморских игр» Николая Баграева все конкурсанты уже являются победителями: «Фестиваль проводится не только для того, чтобы определить победителя. Мы стараемся помочь детям с выбором их творческого направления. Они попадают в среду специалистов, где можно получить полезный совет, набраться опыта и попытаться покорить многотысячную аудиторию. Важно, чтобы каждый ребенок понял, что сцена — это его призвание, и успех зависит не только от его личного таланта, но и от работы многих людей. Уверен, что опыт участия в „Черноморских играх“ поможет каждому ребенку реализовать свой творческий потенциал».

В воскресном гала-концерте приняли участие звездные гости: Александр Пономарев, Сергей Бабкин, NK (Настя Каменских), Никита Ломакин, Ольга Цыбульская и MONATIK, взорвавший Скадовск своим шоу. За три дня фестиваль в Скадовске собрал более 45 000 зрителей. А еще миллионы телезрителей смотрели шоу и прямые включения на телеканале М1.