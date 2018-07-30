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Пошел гулять с собакой: умер популярный актер из "Дальнобойщиков" и "Марша Турецкого"

15:20 30 июля 2018   735
Сергей Шеховцов
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 29 июля, в Москве скоропостижно скончался популярный российский актер Сергей Шеховцов. Об этом сообщается на странице театра «Современник» в Facebook.

«У нас большая потеря, настоящая беда. Только что стало известно о смерти нашего товарища, актера Сергея Шеховцова», — говорится в публикации.

Шеховцову было 56 лет. «Сережа ушел легко, гуляя со своей любимой собакой. Остановилось сердце», — рассказали в театре.

Сергей Шеховцов родился 5 сентября 1961 года в станице Спокойная Краснодарского края. В 1987 году окончил Школу-студию МХАТ.

Снялся в 120 фильмах и сериалах. Зрители запомнили его по ролям в картинах «Ландыш серебристый», «Антикиллер», «Выкрутасы», сериалах «Дальнобойщики», «Солдаты», «Чужой среди своих», «Московская борзая».

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