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В Украину вернулись моряки-заложники (фото)
В понедельник, 30 июля, в Одессу и Херсон возвратились 15 моряков многострадального экипажа теплохода Free Neptune. В аэропортах их встречали родные, близкие, друзья и представители Профсоюза работников морского транспорта Украины (ПРМТУ).
«ФАКТЫ» несколько раз подробно рассказывали о злоключениях 22 наших соотечественников — моряков с судна Free Neptune, совершавшего плавания под флагом Либерии. Они оказались брошенными судовладельцем, стали заложниками грязных бизнес-игр, отразившихся на работе балкера.
В трудной ситуации оказалась и команда, и семьи моряков — жители Одессы, Николаева и Мариуполя. Работодатель не мог выплатить людям зарплату, судно было пригнано к берегам Омана, а экипаж оставлен без средств к существованию.
Оператором судна выступает греческая фирма Free Balkers, а набирали экипаж на работу одесское и мариупольское крюинговые агентства.
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«С лета 2016 года экипаж пережил многое: жаркий субтропический климат, задержки с поставкой лекарств и питания, судебные заседания и безразличие владельца судна, — рассказали в ПРМТУ. - В конце 2016 года моряки, чтобы хоть как-то привлечь внимание властей к своей проблеме, объявили голодовку. В феврале прошлого года в Украину из Омана удалось репатриироваться семи морякам, еще 15 членов экипажа ожидали возвращения в Украину еще больше года…»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что задержанные в Греции больше года назад украинские моряки вернулись на родину.
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