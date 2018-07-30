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Супрун предупреждает: жизнь без друзей чревата болезнями
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун ко Всемирному дню дружбы подготовила новую серию рекомендаций и советует обязательно обзаводиться друзьями. По словам главы Минздрава, друзья напрямую влияют на здоровье и могут стать альтернативой антидепрессантам и обезболивающим средствам.
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«Друзья — это огромная польза для здоровья, — считает и.о. министра. — Люди с большим социальным кругом имеют более высокую толерантность к боли, чем те, у кого меньше друзей. Ученые объясняют этот эффект выбросом мощной дозы эндорфина — гормона счастья, который выпускается нашим мозгом во время общения с близкими друзьями. В этом случае эндорфины срабатывают как природное болеутоляющее средство и стимулируют удовольствие».
Друзья могут быть антидепрессантами, убеждена Супрун. «Крепкая дружба и тесные социальные контакты помогают справиться со стрессом. Мы менее склонны к плохому настроению и развитию депрессии, если у нас есть дружеская поддержка», — добавила и.о. министра.
Также ученые согласны, что друзья формируют полезные для здоровья привычки и в целом продлевают жизнь. «Дружеские контакты на 50% увеличивают вероятность жить дольше. Исследования говорят, что для одиноких людей растет риск преждевременной смерти по всем причинам, и в целом люди чувствуют себя менее счастливыми», — подытожила Супрун.
Напомним, психотерапевт Михаил Матяш убежден, что с депрессией помогают бороться «телесные» ощущения, существуют специальные упражнения (телесно-ориентированная терапия), рефлексотерапия.
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