В Днепре продавец "омолаживал" мясо с помощью перекиси водорода (видео)

Происшествия

На электронную книгу жалоб Украины поступил сигнал от жителей Днепра о недовесах в мясных лавках, расположенных на проспекте Богдана Хмельницкого, 8. Журналисты местных СМИ устроили проверку указанных в жалобе точек, пишет Dnepr24.

Руководство одного из магазинов, адекватно отреагировало на критические замечания и заверило, что в течение суток недочеты будут устранены.

Проверка второй торговой точки окончилась повреждением имущества журналистов и вызовом полиции.

Корреспонденты уличили продавца одного из мясных магазинов в манипуляции с весами, кроме того, обнаружили на полках реагенты для омолаживания мяса. За активный интерес к деятельности мясного киоска журналисты поплатились зеркалом бокового вида своего автомобиля.

Ранее «ФАКТЫ» рассказали о том, как обманывают на курортах Украины.