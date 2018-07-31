Происшествия

Масштабный замор рыбы на Херсонщине: тонну мертвого бычка обнаружили на берегу Каховского водохранилища

В районе села Бабино Верхнерогачинского района выявили масштабный замор рыбы — бычка. Общая масса погибшей рыбы, по оценке рыбинспекторов, составляет около тонны.

Об этом «ФАКТАМ» сообщила сотрудник управления информационной политики Херсонской облгосадминистрации Елена Луценко, сославшись на оперативные данные начальника Великолепетихского участка рыбоохраны.

Государственные инспекторы по охране окружающей природной среды Херсонской области отобрали семь проб поверхностной воды Каховского водохранилища, чтобы установить причину заморных явлений.

При обследовании акватории примерно в ста метрах от берега инспекторы обнаружили пятно желто-красного цвета размером 7 на 100 метров, происхождение которого пока неизвестно. Одна из версий — сброшенные кем-то отходы производства.

О результатах исследования проб воды инспекторы обещали проинформировать общественность дополнительно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в начале августа прошлого года массовый замор рыбы был зафиксирован в Николаевской области.