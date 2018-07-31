Общество

Нумеролог о 1 августа: чем опасен этот день

Нумерологи предупреждают, что с 22.31 вторника, 31 июля, начинается 19-й лунный день — очень опасное время — который продлится до 22.53 среды, 1 августа. Этот день считается одним из самых конфликтных во всем лунном месяце.

Как сообщает ТСН, для бизнесменов в такие дни лучше не заниматься финансовыми вопросами — можно стать жертвой обмана и мошенничества. В такой день лучше избавляться от бесперспективных проектов.

Также нумерологи советуют тщательно проверять любую информацию, а свои поступки — обдумывать. Говорят, что в девятнадцатые лунные сутки велика опасность попасть под чужое влияние. Большую осмотрительность следует проявлять в отношении новых людей. Они принесут больше хлопот, чем выгоды.

Сообщается, что с 00.00 до 13:52 1-го августа по киевскому времени — период Луны без курса. В это время не рекомендуют совершать крупные покупки, особенно товаров длительного пользования, дорогостоящие вещи — изъяны в них выявятся тогда, когда деньги за вещь будет вернуть невозможно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», астролог рассказала, чем опасен «коридор затмений»,