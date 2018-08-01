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Шоу-бизнес

В сети показали фото любовницы мужа Ани Лорак

14:45 1 августа 2018   1177
беляева
Инф. «ФАКТОВ»

Мужа певицы Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу — поймали вместе с известной киевской тусовщицей. Пока жена разъезжала по России и другим постсоветским странам с концертами, муж «засветился» в обществе молодой брюнетки Яны Беляевой.

Фотографии Беляевой в социальных сетях демонстрируют, что девушка любит путешествия — с прошлого лета она успела побывать в Греции, Турции и на Шри-Ланке, а также покаталась на лыжах в Карпатах. Также не чужды киевлянке хорошие рестораны и клубные вечеринки. Беляева часто посещает киевский клуб Dali Park, принадлежащий Налчаджиоглу.

беляева

беляева

беляева

беляева

На своей страничке в соцсети Беляева указала, что закончила Академию адвокатуры Украины, но по специальности не работает, а занимается предпринимательством.

Напомним, ранее было опубликовано видео из клуба, где Беляева и Налчаджиоглу отдыхали вместе.

Фото Яна Беляева/Facebook

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