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В сети показали фото любовницы мужа Ани Лорак
Мужа певицы Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу — поймали вместе с известной киевской тусовщицей. Пока жена разъезжала по России и другим постсоветским странам с концертами, муж «засветился» в обществе молодой брюнетки Яны Беляевой.
Фотографии Беляевой в социальных сетях демонстрируют, что девушка любит путешествия — с прошлого лета она успела побывать в Греции, Турции и на Шри-Ланке, а также покаталась на лыжах в Карпатах. Также не чужды киевлянке хорошие рестораны и клубные вечеринки. Беляева часто посещает киевский клуб Dali Park, принадлежащий Налчаджиоглу.
На своей страничке в соцсети Беляева указала, что закончила Академию адвокатуры Украины, но по специальности не работает, а занимается предпринимательством.
Напомним, ранее было опубликовано видео из клуба, где Беляева и Налчаджиоглу отдыхали вместе.
Фото Яна Беляева/Facebook
влажность:
давление:
ветер:
“ Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою... ”